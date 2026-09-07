Visite guidée « Blois, ville fortifiée », Stand Ville d’Art et d’Histoire, Blois

Informations pratiques

Visite guidée « Blois, ville fortifiée » Samedi 19 septembre, 10h00 Stand Ville d’Art et d’Histoire Loir-et-Cher

Réservation à partir du lundi 7 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Blois se dote de fortifications dès le XIIᵉ siècle. Aujourd’hui les traces des remparts de la ville sont encore visibles : tours, murs et rues dessinent la cité du Moyen Âge.

Stand Ville d’Art et d’Histoire Place du Château, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 90 33 33 »}] Toute la journée, l’équipe du Service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Blois est présente pour vous guider et vous accompagner durant le week-end des Journées européennes du patrimoine. Venez également découvrir toutes les activités que nous proposons pendant l’année.

Blois se dote de fortifications dès le XIIᵉ siècle. Aujourd’hui les traces des remparts de la ville sont encore visibles : tours, murs et rues dessinent la cité du Moyen Âge.

© Ville de Blois