Visite guidée Bruits de coulisses Maison des têtes Valence
Visite guidée Bruits de coulisses Maison des têtes Valence jeudi 27 août 2026.
Valence
Visite guidée Bruits de coulisses
Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
gratuit 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:00:00
fin : 2026-08-27 10:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Tendez l’oreille la ville devient scène, et chaque son raconte une histoire…
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Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English :
Put your ear to the ground: the city becomes a stage, and every sound tells a story?
L’événement Visite guidée Bruits de coulisses Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme
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