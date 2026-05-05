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Visite guidée Bruits de coulisses Maison des têtes Valence

Visite guidée Bruits de coulisses Maison des têtes Valence jeudi 27 août 2026.

Lieu : Maison des têtes

Adresse : 57 Grande Rue

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 4 4 4 Tarif réduit gratuit 18 ans

Valence

Visite guidée Bruits de coulisses

Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit
gratuit 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:00:00
fin : 2026-08-27 10:00:00

Date(s) :
2026-08-27

Tendez l’oreille la ville devient scène, et chaque son raconte une histoire…
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Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86  artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

Put your ear to the ground: the city becomes a stage, and every sound tells a story?

L’événement Visite guidée Bruits de coulisses Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme

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