Visite guidée Clos de la Chainette

Auxerre Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

A l’occasion du Festival Fleurs de Vigne, le Domaine du Clos de la Chainette ouvre exceptionnellement ses portes et propose des visites guidées de 45 mn.

Un verre Fleurs de vigne vous sera offert lors de la visite.

Rendez-vous devant le portail du Clos de la Chainette à l’intersection du rond-point de Paris et du Boulevard de la Chainette.

Réservation obligatoire .

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Clos de la Chainette

L’événement Visite guidée Clos de la Chainette Auxerre a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Auxerrois