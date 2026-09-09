Visite guidée « Dans les coulisses des archives », Archives départementales de Loir-et-Cher, Blois

Informations pratiques

Visite guidée « Dans les coulisses des archives » 19 et 20 septembre Archives départementales de Loir-et-Cher Loir-et-Cher

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visites guidées dans les espaces de travail et les magasins de conservation, avec présentation de documents originaux, notamment sur les thèmes de l’année « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».

Archives départementales de Loir-et-Cher 2 Rue Louis Bodin, 41000 Blois, France Blois 41000 Est Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33254584124 https://www.archives41.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 58 41 24 »}] Voiture : A10, sortie 17, direction Blois, puis centre-ville. Parking. Bus : Lignes B, C, E, F – arrêt Centre administratif.

Visites guidées dans les espaces de travail et les magasins de conservation, avec présentation de documents originaux.

© AD41/C. Desbarbès, 10 NUM 358/92