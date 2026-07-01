Visite guidée de la Cathédrale Saint-Apollinaire Place des Ormeaux Valence
mercredi 1 juillet 2026 · Place des Ormeaux · Valence
Informations pratiques
Valence
Visite guidée de la Cathédrale Saint-Apollinaire
Place des Ormeaux Cathédrale Saint-Apollinaire Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-08-01 14:30:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-08-01
Venez découvrir la Cathédrale Saint-Apollinaire de Valence accompagnée d’explications.
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Place des Ormeaux Cathédrale Saint-Apollinaire Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 13 32 stemilien26@gmail.com
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English :
Come discover the Saint-Apollinaire Cathedral in Valence, complete with commentary.
L’événement Visite guidée de la Cathédrale Saint-Apollinaire Valence a été mis à jour le 2026-07-01 par Valence Romans Tourisme
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