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AGENDA · Valence

Visite guidée de la Cathédrale Saint-Apollinaire Place des Ormeaux Valence

mercredi 1 juillet 2026 · Place des Ormeaux · Valence

Informations pratiques

Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place des Ormeaux
Adresse
Cathédrale Saint-Apollinaire
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Visite guidée de la Cathédrale Saint-Apollinaire

Place des Ormeaux Cathédrale Saint-Apollinaire Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-08-01 14:30:00

Date(s) :
2026-07-01 2026-08-01

Venez découvrir la Cathédrale Saint-Apollinaire de Valence accompagnée d’explications.
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Place des Ormeaux Cathédrale Saint-Apollinaire Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 13 32  stemilien26@gmail.com

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English :

Come discover the Saint-Apollinaire Cathedral in Valence, complete with commentary.

L’événement Visite guidée de la Cathédrale Saint-Apollinaire Valence a été mis à jour le 2026-07-01 par Valence Romans Tourisme

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