Visite guidée de La Comédie de Valence, La Comédie de Valence, Valence

Informations pratiques

Visite guidée de La Comédie de Valence Samedi 19 septembre, 14h00 La Comédie de Valence Drôme

Visite en petit groupe, réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Découvrez La Comédie de Valence lors de visites guidées avec les membres de l’équipe du théâtre Dimanche 20 septembre à 14h, 15h et 16h.

En bonus, venez découvrir le décor en mouvement du spectacle La Chambre de l’écrivain, du directeur de La Comédie de Valence, Marc Lainé.

Réservation conseillée.

Plusieurs possibilités:

– le site: www.comediedevalence.com

– billetterie ou par téléphone: 04 75 78 41 70

– mail: billetterie@comediedevalence.com

La Comédie de Valence Place Charles Huguenel, 26000 Valence, France Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33475784170 https://www.comediedevalence.com https://www.facebook.com/lacomediedevalence;https://twitter.com/ComedieValence [{« link »: « http://www.comediedevalence.com »}, {« link »: « mailto:billetterie@comediedevalence.com »}] Créée en 1997 par Philippe Delaigue, rejoint en 2000 par Christophe Perton, lui aussi metteur en scène, en tant que codirecteur, la Comédie de Valence, d’abord Centre dramatique régional, a acquis en 2001 le statut de Centre dramatique national. Ces premières années ont vu la création et le développement de la Comédie itinérante, réseau de diffusion de spectacles dans les villages drômois et ardéchois éloignés des villes centres.

De 2010 à 2019, la Comédie de Valence est dirigée par le comédien et metteur en scène Richard Brunel.

Marc Lainé, auteur, metteur en scène et scénographe, a pris en janvier 2020 la direction de La Comédie de Valence avec pour ambition d’en faire un des lieux majeurs de la création transdisciplinaire au service de l’art dramatique.

Découvrez La Comédie de Valence lors de visites guidées avec les membres de l’équipe du théâtre Dimanche 20 septembre à 14h, 15h et 16h.

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