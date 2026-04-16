Visite guidée de la fontaine gallo-romaine Bourges
Visite guidée de la fontaine gallo-romaine Bourges samedi 13 juin 2026.
Bourges
Visite guidée de la fontaine gallo-romaine
Place Marcel Plaisant Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Découvrez la fontaine gallo-romaine de Bourges lors de visites guidées exceptionnelles à l’occasion des Journées européennes de l’archéologie.
À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, le service patrimoine et archives vous propose des visites guidées des vestiges de la fontaine gallo-romaine conservée sous l’Hôtel du Département. Cette découverte commentée permet de mieux comprendre l’histoire et l’importance de ce site antique. Plusieurs créneaux de 30 minutes sont proposés le samedi 13 juin.
Activité gratuite, accessible à partir de 8 ans, sur inscription obligatoire. .
Place Marcel Plaisant Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 82 60 direction.archives@departement18.fr
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English :
Discover the Gallo-Roman fountain in Bourges during special guided tours on the occasion of the European Archaeology Days.
L’événement Visite guidée de la fontaine gallo-romaine Bourges a été mis à jour le 2026-04-13 par OT BOURGES
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