Visité guidée de l’ancien couvent, Hôtel du Département, Blois

Informations pratiques

Visité guidée de l’ancien couvent 19 et 20 septembre Hôtel du Département Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

L’hôtel du département remonte le temps en vous dévoilant son histoire !

Saviez-vous qu’une partie des services du conseil départemental est installée dans un ancien couvent du XVIIe siècle ? De son cloître à son ancienne église transformée en salle des délibérations, découvrez l’histoire et les anecdotes de la vie des Visitandines qui y vivaient autrefois.

Hôtel du Département 1 place de la République, 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 58 43 68 http://www.le-loir-et-cher.fr L’hôtel du département, siège du conseil départemental de Loir-et-Cher est implanté dans un ancien couvent du XVIIe siècle. Ce lieu abritait les Visitandines appartenant à l’ordre de la Visitation Sainte-Marie jusqu’en 1791. Parking en face du Conseil départemental et transports à proximité

L’hôtel du département remonte le temps en vous dévoilant son histoire !

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