Visite guidée de l’exposition La mer est ton miroir Place Saint-Germain Auxerre
mardi 7 juillet 2026 · Place Saint-Germain · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
Visite guidée de l’exposition La mer est ton miroir
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-15 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Insaisissable, la mer invite à la rêverie. Calme ou violente, elle nous porte autant qu’elle nous résiste ou nous submerge. Son exploration revient à voyager en nous-mêmes. Majoritairement issues de la collection du Centre Pompidou, les œuvres modernes et contemporaines qui jalonnent l’Abbaye Saint-Germain nous invitent à plonger dans les univers à la fois mystérieux, magiques et poétiques, que leur inspirent la surface et les profondeurs de l’eau. Découvrez cette exposition accompagné d’un guide. .
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 18 02 90
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English :
L’événement Visite guidée de l’exposition La mer est ton miroir Auxerre a été mis à jour le 2026-07-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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