Visite guidée de l’exposition « ParcourS, un regard sur le pastoralisme « , Cité Bessières, Cahors
dimanche 20 septembre 2026 · Cité Bessières · Cahors
Informations pratiques
Visite guidée de l’exposition « ParcourS, un regard sur le pastoralisme » Dimanche 20 septembre, 15h00 Cité Bessières Lot
Limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite guidée de l’exposition « ParcourS, un regard sur le pastoralisme »
Avec Isabelle Lapèze, Chargée d’études agriculture environnement et un éleveur du Lot.
Durée : 45min
Cité Bessières Rue Pierre Mendès-France, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://lot.fr/planete-lot »}] L’occasion de découvrir l’histoire de ces lieux et de leur évolution ces trente dernières années, de la caserne jusqu’à l’édification du Grand Palais.
Visite guidée de l’exposition « ParcourS, un regard sur le pastoralisme »
©Jean-Baptiste DOS RAMOS – Département du Lot
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