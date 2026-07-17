Visite guidée des marais pédestre, Marais de l’Yèvre et de la Voiselle, Bourges

Informations pratiques

Visite guidée des marais pédestre Dimanche 20 septembre, 09h00 Marais de l’Yèvre et de la Voiselle Cher

3 euros par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée des marais, départ et arrivée au marais de l’association.

Marais de l’Yèvre et de la Voiselle Chemin de Caraqui 18000 Bourges Bourges 18000 Port-Sec Nord Cher Centre-Val de Loire 07 77 68 02 45 http://amb-maraichers-bourges.fr [{« type »: « phone », « value »: « 07 77 68 02 45 »}] Les terrains marécageux qui entouraient Bourges ont longtemps assuré la défense de la ville. Au XVIIe siècle, les jésuites achètent une partie de ces « marais » et les louent à des particuliers qui les transforment en parcelles cultivables. Avec la Révolution et la vente des biens nationaux, cette mise en culture s’intensifie : les maraîchers ou « maretiers » alimentent la ville en fruits et légumes pendant trois siècles.

Au milieu du XXe siècle, avec le changement des modes de production et de distribution, la profession décline pour disparaître dans les années 1970. Aujourd’hui exploités en jardins familiaux, les 135 hectares des marais de l’Yèvre et de la Voiselle ont été classés en 2003 sur la liste des Monuments Naturels et des Sites. a pied , en voiture ou en vélo

Visite guidée des marais, départ et arrivée au marais de l’association