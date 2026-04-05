Visite guidée du chantier Panoptique, Devant l’ancienne prison, Blois

Informations pratiques

Visite guidée du chantier Panoptique 19 et 20 septembre Devant l’ancienne prison Loir-et-Cher

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pénétrez dans les coulisses d’un chantier hors norme : la visite exceptionnelle du Panoptique vous révèle les secrets de sa restauration, entre savoir-faire artisanal et innovations techniques. Une occasion unique de voir l’histoire en train de s’écrire, là où le patrimoine rencontre l’avenir. Réservez vite, les places sont rares !

Devant l’ancienne prison 2 place Saint-Louis Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.autun-tourisme.com/billetterie/ »}]

Pénétrez dans les coulisses d’un chantier hors norme : la visite exceptionnelle du Panoptique vous révèle les secrets de sa restauration, entre savoir-faire artisanal et innovations techniques. Une !…

©Ville d’Autun