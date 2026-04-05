Visite guidée du chantier Panoptique, Devant l’ancienne prison, Blois
samedi 19 septembre 2026 · Devant l'ancienne prison · Blois
Informations pratiques
Visite guidée du chantier Panoptique 19 et 20 septembre Devant l’ancienne prison Loir-et-Cher
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Pénétrez dans les coulisses d’un chantier hors norme : la visite exceptionnelle du Panoptique vous révèle les secrets de sa restauration, entre savoir-faire artisanal et innovations techniques. Une occasion unique de voir l’histoire en train de s’écrire, là où le patrimoine rencontre l’avenir. Réservez vite, les places sont rares !
Devant l’ancienne prison 2 place Saint-Louis Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.autun-tourisme.com/billetterie/ »}]
Pénétrez dans les coulisses d’un chantier hors norme : la visite exceptionnelle du Panoptique vous révèle les secrets de sa restauration, entre savoir-faire artisanal et innovations techniques. Une !…
©Ville d’Autun
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