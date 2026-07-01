Visite guidée du musée Henri-Martin, Musée Henri-Martin, Cahors
samedi 19 septembre 2026 · Musée Henri-Martin · Cahors
Informations pratiques
Visite guidée du musée Henri-Martin 19 et 20 septembre Musée Henri-Martin Lot
Gratuit. Réservation le jour-même.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00
Voyage au cœur des œuvres
À l’occasion des Journées du patrimoine, le musée vous invite au voyage.
Explorez les œuvres du parcours permanent et de l’exposition temporaire à travers un itinéraire mettant en lumière les multiples façons dont les artistes évoquent l’ailleurs.
Cette déambulation tisse des liens entre les œuvres, les artistes et vos expériences personnelles.
Musée Henri-Martin 792 Rue Emile Zola, 46000 Cahors, France Cahors 46000 Lot Occitanie 0565208866 http://www.museehenrimartin.fr Au début du XIXe siècle, la ville de Cahors acquiert une demeure du XVe siècle pour y loger le premier évêque concordataire. L’édifice est entièrement reconstruit et doté d’ailes. De 1858 à 1860, une nouvelle chapelle est construite, à la demande de l’évêque Monseigneur Bardou, dans l’aile sud, sous la conduite de l’architecte diocésain Lainé. La chapelle est dotée d’un décor de qualité : parquet à panneaux et à bordures d’essence de bois polychrome, lambris à panneaux de noyer avec décor de rinceaux sculptés et de frises chantournées, peinture en grisaille, retable dans l’esprit XVIIe siècle, faux plafond à caissons,…
Lors des Journées du Patrimoine, le musée vous invite au voyage… Explorez les oeuvres du parcours et del’exposition temporaire à travers un itinéraire qui met en lumière les multiples façons dont…
©MHM
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