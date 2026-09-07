Visite guidée du Palais de Justice, Palais de Justice, Blois

Informations pratiques

Visite guidée du Palais de Justice 19 et 20 septembre Palais de Justice Loir-et-Cher

Limité à 60 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Visite du Palais de Justice à deux voix avec une guide conférencière et un.e magistrat.e qui vous présenteront le lieu et le rituel judiciaire.

Palais de Justice Place de la République 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 90 33 33 »}] La construction du palais de justice actuel, décidée en 1836, a été réalisée sur le terrain du couvent des Cordeliers. Les travaux, dirigés par l’architecte Masse, débutèrent en 1843. Le plan en est simple, avec une salle des pas perdus et une salle d’audience au centre, s’élevant sur deux niveaux. La partie centrale est flanquée de deux ailes avec retour en façade principale, dans lesquelles sont installés les bureaux. Les salles d’audience ont gardé leurs boiseries d’origine.

Visite du Palais de Justice à deux voix avec une guide conférencière et un.e magistrat.e qui vous présenteront le lieu et le rituel judiciaire.

© Tribunal judiciaire de Blois