Visite Guidée du Parc du Muséum d’Auxerre Le parc à travers le temps ! Parc du Muséum d’Auxerre Auxerre
Visite Guidée du Parc du Muséum d’Auxerre Le parc à travers le temps ! Parc du Muséum d’Auxerre Auxerre dimanche 7 juin 2026.
Auxerre
Visite Guidée du Parc du Muséum d’Auxerre Le parc à travers le temps !
Parc du Muséum d’Auxerre 5 Boulevard Vauban Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-07-23 11:00:00
Date(s) :
2026-06-07 2026-07-23 2026-08-13
Venez vous promener dans le Parc du Muséum d’Auxerre avec une Guide Conférencière, pour découvrir son histoire à travers le temps. De jardin privé à parc pédagogique, vous serez incollables sur l’histoire de ce beau jardin urbain. .
Parc du Muséum d’Auxerre 5 Boulevard Vauban Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 96 40 museum@auxerre.com
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English : Visite Guidée du Parc du Muséum d’Auxerre Le parc à travers le temps !
L’événement Visite Guidée du Parc du Muséum d’Auxerre Le parc à travers le temps ! Auxerre a été mis à jour le 2026-05-17 par OT Auxerrois
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