Visite Guidée du Parc du Muséum d’Auxerre Le parc à travers le temps ! Parc du Muséum d’Auxerre Auxerre

Auxerre

Visite Guidée du Parc du Muséum d’Auxerre Le parc à travers le temps !

Parc du Muséum d’Auxerre 5 Boulevard Vauban Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-07-23 11:00:00

Date(s) :

2026-06-07 2026-07-23 2026-08-13

Venez vous promener dans le Parc du Muséum d’Auxerre avec une Guide Conférencière, pour découvrir son histoire à travers le temps. De jardin privé à parc pédagogique, vous serez incollables sur l’histoire de ce beau jardin urbain. .

Parc du Muséum d’Auxerre 5 Boulevard Vauban Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 96 40 museum@auxerre.com

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English : Visite Guidée du Parc du Muséum d’Auxerre Le parc à travers le temps !

L’événement Visite Guidée du Parc du Muséum d’Auxerre Le parc à travers le temps ! Auxerre a été mis à jour le 2026-05-17 par OT Auxerrois