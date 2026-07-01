Visite guidée d’une cabine de conduite en gare de Bourges, Gare SNCF, Bourges

Informations pratiques

Visite guidée d’une cabine de conduite en gare de Bourges 19 et 20 septembre Gare SNCF Cher

5 personnes maximum par visite de 30 minutes environ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez vous mettre dans la peau du conducteur (ou de la conductrice) d’une cabine de train et discuter avec lui/elle de son métier.

Gare SNCF Place du Général-Leclerc 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire Bourges 2028, Capitale européenne de la culture. Parking devant et sur le côté de la gare. Un autre parking est également disponible de l’autre côté de la passerelle.

Bus de ville Agglobus (gratuits).

Venez vous mettre dans la peau du conducteur (ou de la conductrice) d’une cabine de train et discuter avec lui/elle de son métier.

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