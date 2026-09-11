Visite guidée, échanges et dégustation, Cité Bessières, Cahors

Informations pratiques

Visite guidée, échanges et dégustation Samedi 19 septembre, 17h45 Cité Bessières Lot

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:45:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:45:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Découvrez l’exposition « ParcourS, un regard sur le pastoralisme » de Nelly Blaya à l’occasion d’une visite guidée ponctuée d’échanges et d’une dégustation de produits issus de cette pratique.

La rencontre sera animée par Isabelle Lapèze, chargée d’études agriculture et environnement au Département du Lot, accompagnée d’un éleveur lotois.

Cité Bessières Rue Pierre Mendès-France, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://lot.fr/planete-lot »}] L’occasion de découvrir l’histoire de ces lieux et de leur évolution ces trente dernières années, de la caserne jusqu’à l’édification du Grand Palais.

Visite guidée, échanges et dégustation de produits issus du pastoralisme, autour de l’exposition « ParcourS, un regard sur le pastoralisme » de Nelly Blaya.

©Département du Lot