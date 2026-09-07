Visite guidée familiale « Blois Memory », Stand Ville d’Art et d’Histoire, Blois
dimanche 20 septembre 2026 · Stand Ville d'Art et d'Histoire · Blois
Informations pratiques
Visite guidée familiale « Blois Memory » Dimanche 20 septembre, 10h30 Stand Ville d’Art et d’Histoire Loir-et-Cher
À partir de 6 ans, réservation à partir du lundi 7 septembre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Après un circuit de découverte de la ville basse mettant en avant des éléments de décor et d’architecture caractéristiques de Blois, une partie de Memory permet aux enfants de retrouver et décrire les détails (sculpture, décor…) observés durant la visite.
Stand Ville d’Art et d’Histoire Place du Château, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 90 33 33 »}] Toute la journée, l’équipe du Service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Blois est présente pour vous guider et vous accompagner durant le week-end des Journées européennes du patrimoine. Venez également découvrir toutes les activités que nous proposons pendant l’année.
Après un circuit de découverte de la ville basse mettant en avant des éléments de décor et d’architecture caractéristiques de Blois.
© Château Royal de Blois – D. Lépissier
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