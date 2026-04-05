Visite guidée familiale « Les 7 familles de l’Architecture », Stand Ville d’Art et d’Histoire, Blois
samedi 19 septembre 2026 · Stand Ville d'Art et d'Histoire · Blois
Informations pratiques
Visite guidée familiale « Les 7 familles de l’Architecture » Samedi 19 septembre, 10h30 Stand Ville d’Art et d’Histoire Loir-et-Cher
A partir de 6 ans. Réservation à partir du lundi 7 septembre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Un parcours original dans la ville et autour du château permettant de voir l’architecture blésoise sous ses formes les plus diverses, civiles, militaires et religieuses. Visite suivie d’un jeu de 7 familles.
Stand Ville d’Art et d’Histoire Place du Château, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 90 33 33 »}] Toute la journée, l’équipe du Service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Blois est présente pour vous guider et vous accompagner durant le week-end des Journées européennes du patrimoine. Venez également découvrir toutes les activités que nous proposons pendant l’année.
Un parcours original dans la ville et autour du château permettant de voir l’architecture blésoise sous ses formes les plus diverses, civiles, militaires et religieuses.
© VAH Blois
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