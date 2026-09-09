Visite guidée « Hôtels particuliers et maisons Renaissance », Stand Ville d’Art et d’Histoire, Blois

Informations pratiques

Visite guidée « Hôtels particuliers et maisons Renaissance » 19 et 20 septembre Stand Ville d’Art et d’Histoire Loir-et-Cher

Réservation à partir du lundi 7 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Comment construisait-on à Blois, à l’époque de Louis XII et de François 1ᵉʳ ? Découverte des transformations de la ville à la Renaissance avec l’apparition des hôtels particuliers et des maisons du XVIᵉ siècle.

Stand Ville d’Art et d’Histoire Place du Château, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 90 33 33 »}] Toute la journée, l’équipe du Service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Blois est présente pour vous guider et vous accompagner durant le week-end des Journées européennes du patrimoine. Venez également découvrir toutes les activités que nous proposons pendant l’année.

Comment construisait-on à Blois, à l’époque de Louis XII et de François 1ᵉʳ ?

Hôtel d’Alluye © Ville de Blois