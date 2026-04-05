Visite guidée « La reconstruction de Blois », Stand Ville d’Art et d’Histoire, Blois
samedi 19 septembre 2026 · Stand Ville d'Art et d'Histoire · Blois
Informations pratiques
Visite guidée « La reconstruction de Blois » 19 et 20 septembre Stand Ville d’Art et d’Histoire Loir-et-Cher
Réservation à partir du lundi 7 septembre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Suite aux bombardements de 1940, Blois est ravagée sur environ six hectares. Le centre-ville est réaménagé dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, selon un plan d’urbanisme spécifique entre valorisation du patrimoine et confort moderne. Suivez le guide, qui vous présentera cette ambitieuse reconstruction !
Stand Ville d’Art et d’Histoire Place du Château, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 90 33 33 »}] Toute la journée, l’équipe du Service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Blois est présente pour vous guider et vous accompagner durant le week-end des Journées européennes du patrimoine. Venez également découvrir toutes les activités que nous proposons pendant l’année.
Suite aux bombardements de 1940, Blois est ravagée sur environ six hectares.
© Région Centre Direction de l’inventaire du patrimoine, R. Henrard
À voir aussi à Blois (Loir-et-Cher)
- En voir et en boire de toutes les couleurs Blois 25 juillet 2026
- Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Inondations à Blois entre nature et prévention Blois 6 août 2026
- Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Embarquez avec un ornithologue Blois 5 septembre 2026
- Visite guidée Un dimanche au musée au Château Royal de Blois Blois 6 septembre 2026
- Visite et exposition commentée, Hôtel du Département, Blois 18 septembre 2026