Visite guidée « Le château royal de Blois, objet et témoin d’un patrimoine en danger ? », Château musées, Blois

Informations pratiques

Visite guidée « Le château royal de Blois, objet et témoin d’un patrimoine en danger ? » 19 et 20 septembre Château musées Loir-et-Cher

Réservation à partir du lundi 7 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Le château royal de Blois est la preuve que le patrimoine, ô combien menacé par les aléas de l’histoire, peut renaître. De la Révolution française aux restaurations du XIXᵉ siècle, il est enfin sauvé. Puis la Première Guerre mondiale représente une menace nouvelle. Mais c’est un tout autre destin qui l’attend, celui d’asile des trésors des musées nationaux.

Château musées 6 Place du Château, 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 33254903333 https://www.chateaudeblois.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 90 33 33 »}] La ville de Blois est située aux portes du Val de Loire, à moins de 2 heures au sud de Paris. Le Château royal de Blois constitue l’introduction idéale à la visite des châteaux de la Loire, accessibles à moins de 30 minutes (Chambord, Cheverny, Chaumont sur Loire, Amboise, Chenonceau, etc.) Comment venir à Blois ? En voiture Depuis Paris : 180 km (2 h) autoroute A10 : Paris–Bordeaux, sortie Blois, route nationale RN 152 : Paris–Orléans–Blois ; depuis Nantes : 285 km (3 h) ; depuis Lille : 400 km (4 h) ; depuis Lyon : 450 km (4 h 30) ; depuis Bordeaux : 400 km (4 h). En train À 1 h 30 de Paris (gare d’Austerlitz) : ligne Paris–Tours et Paris–Nantes. Vous pouvez préparer votre venue en train avec : SNCF Connect et le site des trains express régionaux (TER). Découvrez la carte touristique SNCF. Pour vous rendre au château depuis la gare Blois-Chambord : à pied : 8 minutes ; en bus : arrêt au pied du Château – renseignements avec le site web Azalys ; en taxi : st […]

Le château royal de Blois est la preuve que le patrimoine, ô combien menacé par les aléas de l’histoire, peut renaître.

© Philippe Vallée, le château de Blois durant l’occupation par l’armée, 1837