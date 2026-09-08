Visite guidée « Les fragilités de la basilique Notre-Dame de la Trinité », Basilique Notre-Dame-de-la-Trinité, Blois
samedi 19 septembre 2026 · Basilique Notre-Dame-de-la-Trinité · Blois
Informations pratiques
Visite guidée « Les fragilités de la basilique Notre-Dame de la Trinité » 19 et 20 septembre Basilique Notre-Dame-de-la-Trinité Loir-et-Cher
Rendez-vous sur le parvis de la basilique, accès PMR par le cloître
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Découverte de la basilique Notre-Dame de la Trinité et de ses fragilités liées à son matériau de construction.
Basilique Notre-Dame-de-la-Trinité 10 Boulevard Carnot, 41000 Blois, France Blois 41000 Est Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254781823 https://www.sanctuaire-trinite.com L’église est commandée en 1931 par l’archiconfrérie des Trois Ave et construite à partir de 1934 sous la direction de Charles-Henri Besnard. Les travaux sont interrompus en 1936 et les plans sont repris par l’architecte Paul Rouvière, qui substituera la brique rouge à un revêtement en granit.
Après une interruption due à la guerre, l’aménagement de l’église est repris en mars 1946 par Yves-Marie Froidevaux, architecte en chef des Monuments historiques. L’église est consacrée le 16 juillet 1949.
Représentatif de l’architecture religieuse des années 1930, l’édifice est décoré par de nombreux artistes : les sculpteurs Joël et Jean Martel, Jean Lambert-Rucki et André Bizette-Lindet, les tapissiers Jean et Karine Barillet, l’orfèvre Jean Puiforcat et les maîtres verriers Louis Barillet, Jacques Le Chevallier et Théodore Hanssen.
Devenue un important centre de pèlerinage, l’église prend le titre de basilique (dite mineure) en 1956.
Découverte de la basilique Notre-Dame de la Trinité et de ses fragilités liées à son matériau de construction.
© Association Notre-Dame de la Trinité
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