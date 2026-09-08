UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Blois

Visite guidée « Les fragilités de la basilique Notre-Dame de la Trinité », Basilique Notre-Dame-de-la-Trinité, Blois

samedi 19 septembre 2026 · Basilique Notre-Dame-de-la-Trinité · Blois

Visite guidée « Les fragilités de la basilique Notre-Dame de la Trinité », Basilique Notre-Dame-de-la-Trinité, Blois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Basilique Notre-Dame-de-la-Trinité
Adresse
10 Boulevard Carnot, 41000 Blois, France
Ville
41000 Blois
Département
Loir-et-Cher
Tarif
Rendez-vous sur le parvis de la basilique, accès PMR par le cloître

Visite guidée « Les fragilités de la basilique Notre-Dame de la Trinité » 19 et 20 septembre Basilique Notre-Dame-de-la-Trinité Loir-et-Cher

Rendez-vous sur le parvis de la basilique, accès PMR par le cloître

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découverte de la basilique Notre-Dame de la Trinité et de ses fragilités liées à son matériau de construction.

Basilique Notre-Dame-de-la-Trinité 10 Boulevard Carnot, 41000 Blois, France Blois 41000 Est Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254781823 https://www.sanctuaire-trinite.com L’église est commandée en 1931 par l’archiconfrérie des Trois Ave et construite à partir de 1934 sous la direction de Charles-Henri Besnard. Les travaux sont interrompus en 1936 et les plans sont repris par l’architecte Paul Rouvière, qui substituera la brique rouge à un revêtement en granit.
Après une interruption due à la guerre, l’aménagement de l’église est repris en mars 1946 par Yves-Marie Froidevaux, architecte en chef des Monuments historiques. L’église est consacrée le 16 juillet 1949. 
Représentatif de l’architecture religieuse des années 1930, l’édifice est décoré par de nombreux artistes  : les sculpteurs Joël et Jean Martel, Jean Lambert-Rucki et André Bizette-Lindet, les tapissiers Jean et Karine Barillet, l’orfèvre Jean Puiforcat et les maîtres verriers Louis Barillet, Jacques Le Chevallier et Théodore Hanssen. 
Devenue un important centre de pèlerinage, l’église prend le titre de basilique (dite mineure) en 1956.
Découverte de la basilique Notre-Dame de la Trinité et de ses fragilités liées à son matériau de construction.

© Association Notre-Dame de la Trinité

À voir aussi à Blois (Loir-et-Cher)