Visite guidée pèlerinages au Puy-en-Velay ILC La cité Centre d’Histoire Vivante Médiévale et Renaissance Le Puy-en-Velay
mardi 7 juillet 2026 · ILC La cité Centre d'Histoire Vivante Médiévale et Renaissance · Le Puy-en-Velay
Informations pratiques
Le Puy-en-Velay
Visite guidée pèlerinages au Puy-en-Velay
ILC La cité Centre d’Histoire Vivante Médiévale et Renaissance 10 rue Cardinal de Polignac Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 13:30:00
fin : 2026-08-17 15:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-24
Suivez notre guide conférencier et découvrez la cathédrale, sanctuaire marial, en replongeant sur les traces des grands pèlerinages.
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ILC La cité Centre d’Histoire Vivante Médiévale et Renaissance 10 rue Cardinal de Polignac Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 80 69 33 contact@ilc-lacite.com
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English :
Follow our tour guide and discover the cathedral—a Marian shrine—as you retrace the steps of the great pilgrimages.
L’événement Visite guidée pèlerinages au Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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