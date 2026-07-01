Visite guidée pèlerinages au Puy-en-Velay ILC La cité Centre d’Histoire Vivante Médiévale et Renaissance Le Puy-en-Velay

mardi 7 juillet 2026 · ILC La cité Centre d'Histoire Vivante Médiévale et Renaissance · Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Le Puy-en-Velay

Visite guidée pèlerinages au Puy-en-Velay

ILC La cité Centre d’Histoire Vivante Médiévale et Renaissance 10 rue Cardinal de Polignac Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 13:30:00

fin : 2026-08-17 15:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-24

Suivez notre guide conférencier et découvrez la cathédrale, sanctuaire marial, en replongeant sur les traces des grands pèlerinages.

.

ILC La cité Centre d’Histoire Vivante Médiévale et Renaissance 10 rue Cardinal de Polignac Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 80 69 33 contact@ilc-lacite.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Follow our tour guide and discover the cathedral—a Marian shrine—as you retrace the steps of the great pilgrimages.

L’événement Visite guidée pèlerinages au Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay