Visite guidée Valence au temps des romains Journées européennes de l’archéologie RDV à la Maison des Têtes Valence
Visite guidée Valence au temps des romains Journées européennes de l’archéologie RDV à la Maison des Têtes Valence dimanche 14 juin 2026.
Visite guidée Valence au temps des romains Journées européennes de l’archéologie
RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 10:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Les opérations d’archéologie préventive révèlent les strates de l’organisation de la ville. Ces fouilles archéologiques dressent un portrait de Valence à l’époque Romaine.
.
RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Preventive archaeology operations reveal the layers of the city?s organization. These archaeological digs paint a portrait of Valence in Roman times.
L’événement Visite guidée Valence au temps des romains Journées européennes de l’archéologie Valence a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme