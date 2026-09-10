Visite guidée « Vivre Blois et son fleuve », Stand Ville d’Art et d’Histoire, Blois

Informations pratiques

Visite guidée « Vivre Blois et son fleuve » 19 et 20 septembre Stand Ville d’Art et d’Histoire Loir-et-Cher

Réservation à partir du lundi 7 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La Loire a façonné le paysage blésois, un fleuve qu’il a fallu franchir et aménager pour mieux s’en protéger. Cette visite vous raconte comment le patrimoine ligérien, ses ponts, ses levées et ses habitants se sont adaptés face aux dangereux caprices d’un fleuve qui les a parfois menacés.

Stand Ville d’Art et d’Histoire Place du Château, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 90 33 33 »}] Toute la journée, l’équipe du Service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Blois est présente pour vous guider et vous accompagner durant le week-end des Journées européennes du patrimoine. Venez également découvrir toutes les activités que nous proposons pendant l’année.

La Loire a façonné le paysage blésois, un fleuve qu’il a fallu franchir et aménager pour mieux s’en protéger.

© Ville de Blois, L.Yon