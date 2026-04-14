Visite « Le parc à travers le temps », Parc du muséum d’Auxerre, Auxerre
Visite « Le parc à travers le temps », Parc du muséum d’Auxerre, Auxerre dimanche 7 juin 2026.
Visite « Le parc à travers le temps » Dimanche 7 juin, 14h30 Parc du muséum d’Auxerre Yonne
Sur inscription à partir du lundi 25 mai – Limitée à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00
Découvrez « Le parc à travers le temps » avec une visite proposée par l’Office de Tourisme de l’Auxerrois.
Lors de la visite guidée, partez à la découverte du parc et de son histoire : d’un jardin privatif à un îlot de biodiversité.
Parc du muséum d’Auxerre 5 boulevard Vauban, 89000 Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0386729640 »}] Le parc du muséum d’Auxerre, traité en jardin à la française, accueille une biodiversité végétale et animale digne d’intérêt. Le parc est accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et dimanche de 14h à 17h30.
Découvrez « Le parc à travers le temps » avec une visite proposée par l’Office de Tourisme de l’Auxerrois.
© Muséum Auxerre, ville Auxerre
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