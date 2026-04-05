Visite libre de deux expositions et performances dansées, Maison de la BD, Blois

Informations pratiques

Visite libre de deux expositions et performances dansées 19 et 20 septembre Maison de la BD Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

ExpositionDanser les dessins dansés

Les danseuses et danseurs, amateurs seniors de la Mécanique du Bonheur, sous la direction artistique de Véronique Teindas, ont invité Cathy Beauvallet, dessinatrice du vivant, et Sibylle Vidalainq, doctorante-chercheuse en danse, lors de la création « À chaque temps, nos premières danses ». La chorégraphie met en lumière ce que la danse contemporaine apporte comme bienfaits, quand l’âge a déjà laissé des traces dans les corps.

Des performances dansées et dessinées, à partir de cet ensemble d’éléments, ont lieu les samedi et dimanche à 11h, 15h et 17h.

ExpositionLa guerre sans nom dans la BD

Sans avoir une prétention à l’exhaustivité, l’exposition présente un état des lieux de la manière dont la bande dessinée d’expression française a montré la guerre d’Algérie depuis un peu plus d’un demi-siècle. Elle commence par une analyse chronologique de l’ensemble du corpus, ponctuée des faits politiques liés à la guerre d’Algérie.

Maison de la BD 3 rue des Jacobins, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 42 49 22 http://www.maisondelabd.com/ https://www.facebook.com/bdboum L’association BD Boum organise au sein de la maison de la BD, et ce pendant trois jours, un festival de bande-dessinée regroupant 22 000 visiteurs et 150 auteurs. La manifestation entend proposer un projet différent décliné à travers des orientations artistiques mais aussi pédagogiques, sociales et citoyennes. L’association a développé ses activités avec la création du Centre des Ressources Pédagogiques, connu sous le nom de la maison de la BD. Centre de Blois

Exposition Danser les dessins dansés

©Cathy Beauvallet