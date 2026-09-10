Visite libre de l’église Saint-Saturnin, Église Saint-Saturnin, Blois

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Saturnin 19 et 20 septembre Église Saint-Saturnin Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église du faubourg de Vienne, reconstruite au début du XVIᵉ siècle grâce aux dons d’Anne de Bretagne, possède un riche passé en lien avec l’histoire du château de Blois. Figurant parmi les plus anciennes paroisses de la ville, elle est le lieu d’un important pèlerinage à Notre-Dame des Aydes depuis le XVIᵉ siècle où elle a vu passer Jeanne d’Arc, Anne de Bretagne, Catherine de Médicis, Henri III…

Découvrez l’architecture, les tableaux, les vitraux et le riche historique de l’église Saint-Saturnin étroitement lié aux rois et reines ayant vécu au Château de Blois.

Église Saint-Saturnin Rue Munier, 41000 Blois, France Blois 41000 Vienne Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 78 12 16 https://www.blois.fr/annuaire/sites-culturels-remarquables/eglise-aitre-saint-saturnin

L’église du faubourg de Vienne, reconstruite au début du XVIᵉ siècle grâce aux dons d’Anne de Bretagne, possède un riche passé en lien avec l’histoire du château de Blois.

© Dany MONDAMERT