Visite libre de l’exposition “Jours de fête”, Hôtel du Département, Blois

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition “Jours de fête” 19 et 20 septembre Hôtel du Département Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

(Re)découvrez, à travers des photographies anciennes, les festivités du Loir-et-Cher, en ville comme à la campagne, qui rythmaient la vie des habitants : cavalcades, défilés, fêtes de la Victoire ou encore célébrations familiales.

Hôtel du Département 1 place de la République, 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 58 43 68 http://www.le-loir-et-cher.fr L’hôtel du département, siège du conseil départemental de Loir-et-Cher est implanté dans un ancien couvent du XVIIe siècle. Ce lieu abritait les Visitandines appartenant à l’ordre de la Visitation Sainte-Marie jusqu’en 1791. Parking en face du Conseil départemental et transports à proximité

(Re)découvrez, à travers des photographies anciennes, les festivités du Loir-et-Cher, en ville comme à la campagne, qui rythmaient la vie des habitants.

©CD41