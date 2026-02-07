Visite libre de l’exposition “Jours de fête”, Hôtel du Département, Blois
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel du Département · Blois
Informations pratiques
Visite libre de l’exposition “Jours de fête” 19 et 20 septembre Hôtel du Département Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
(Re)découvrez, à travers des photographies anciennes, les festivités du Loir-et-Cher, en ville comme à la campagne, qui rythmaient la vie des habitants : cavalcades, défilés, fêtes de la Victoire ou encore célébrations familiales.
Hôtel du Département 1 place de la République, 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 58 43 68 http://www.le-loir-et-cher.fr L’hôtel du département, siège du conseil départemental de Loir-et-Cher est implanté dans un ancien couvent du XVIIe siècle. Ce lieu abritait les Visitandines appartenant à l’ordre de la Visitation Sainte-Marie jusqu’en 1791. Parking en face du Conseil départemental et transports à proximité
(Re)découvrez, à travers des photographies anciennes, les festivités du Loir-et-Cher, en ville comme à la campagne, qui rythmaient la vie des habitants.
©CD41
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