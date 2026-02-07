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Visite libre de l’exposition “Maisons en pan de bois”, Hôtel du Département, Blois

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel du Département · Blois

Visite libre de l’exposition “Maisons en pan de bois”, Hôtel du Département, Blois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel du Département
Adresse
1 place de la République, 41000 Blois
Ville
41000 Blois
Département
Loir-et-Cher

Visite libre de l’exposition “Maisons en pan de bois” 19 et 20 septembre Hôtel du Département Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Explorez l’univers fascinant des maisons à pans de bois, emblèmes de notre patrimoine architectural, et laissez-vous surprendre par l’ingéniosité des bâtisseurs d’autrefois à travers les secrets de construction et matériaux.

Hôtel du Département 1 place de la République, 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 58 43 68 http://www.le-loir-et-cher.fr L’hôtel du département, siège du conseil départemental de Loir-et-Cher est implanté dans un ancien couvent du XVIIe siècle. Ce lieu abritait les Visitandines appartenant à l’ordre de la Visitation Sainte-Marie jusqu’en 1791. Parking en face du Conseil départemental et transports à proximité
Explorez l’univers fascinant des maisons à pans de bois, emblèmes de notre patrimoine architectural, et laissez-vous surprendre par l’ingéniosité des bâtisseurs d’autrefois.

©CD41

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