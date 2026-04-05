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Visite libre de l’exposition temporaire « Clément Courgeon, dit Triboulet, présente The Xtreme Show », Conservatoire et Fondation du doute, Blois

samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire et Fondation du doute · Blois

Visite libre de l’exposition temporaire « Clément Courgeon, dit Triboulet, présente The Xtreme Show », Conservatoire et Fondation du doute, Blois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Conservatoire et Fondation du doute
Adresse
14 Rue de la Paix, 41000 Blois, France
Ville
41000 Blois
Département
Loir-et-Cher

Visite libre de l’exposition temporaire « Clément Courgeon, dit Triboulet, présente The Xtreme Show » 19 et 20 septembre Conservatoire et Fondation du doute Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Du 18 juillet au 13 décembre, la Fondation du doute présente la première exposition d’ampleur consacrée à l’artiste Clément Courgeon.
Prenant la forme d’un environnement à la fois joyeux et forain traversé par l’absurde et le grotesque, elle se déploiera sur plus de 200 m² où s’enchevêtrent pratiques performatives et plastiques (installations, vidéos, dessins, collages, sculptures, costumes…).

Conservatoire et Fondation du doute 14 Rue de la Paix, 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254553730 http://conservatoire.agglopolys.fr Portée par l’artiste Ben, la Fondation du doute est un lieu vivant d’apprentissage, d’exposition, d’expression et d’interrogation sur l’art grâce à sa collection d’art contemporain, une place active où règne l’esprit “Fluxus”. Centre de Blois
Du 18 juillet au 13 décembre, la Fondation du doute présente la première exposition d’ampleur consacrée à l’artiste Clément Courgeon.

Vue de l’installation La chariotte des malins, 17e Biennale de Lyon,
2024 – © Jair Lanes

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