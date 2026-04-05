Visite libre de l’exposition temporaire « Clément Courgeon, dit Triboulet, présente The Xtreme Show », Conservatoire et Fondation du doute, Blois

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition temporaire « Clément Courgeon, dit Triboulet, présente The Xtreme Show » 19 et 20 septembre Conservatoire et Fondation du doute Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Du 18 juillet au 13 décembre, la Fondation du doute présente la première exposition d’ampleur consacrée à l’artiste Clément Courgeon.

Prenant la forme d’un environnement à la fois joyeux et forain traversé par l’absurde et le grotesque, elle se déploiera sur plus de 200 m² où s’enchevêtrent pratiques performatives et plastiques (installations, vidéos, dessins, collages, sculptures, costumes…).

Conservatoire et Fondation du doute 14 Rue de la Paix, 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254553730 http://conservatoire.agglopolys.fr Portée par l’artiste Ben, la Fondation du doute est un lieu vivant d’apprentissage, d’exposition, d’expression et d’interrogation sur l’art grâce à sa collection d’art contemporain, une place active où règne l’esprit “Fluxus”. Centre de Blois

Du 18 juillet au 13 décembre, la Fondation du doute présente la première exposition d’ampleur consacrée à l’artiste Clément Courgeon.

Vue de l’installation La chariotte des malins, 17e Biennale de Lyon,

2024 – © Jair Lanes