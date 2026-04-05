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Visite libre des collections permanentes de la Fondation du doute, Conservatoire et Fondation du doute, Blois

samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire et Fondation du doute · Blois

Visite libre des collections permanentes de la Fondation du doute, Conservatoire et Fondation du doute, Blois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Conservatoire et Fondation du doute
Adresse
14 Rue de la Paix, 41000 Blois, France
Ville
41000 Blois
Département
Loir-et-Cher

Visite libre des collections permanentes de la Fondation du doute 19 et 20 septembre Conservatoire et Fondation du doute Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour (re)découvrir la Fondation du doute et le Mur des mots de Ben.

Conservatoire et Fondation du doute 14 Rue de la Paix, 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254553730 http://conservatoire.agglopolys.fr Portée par l’artiste Ben, la Fondation du doute est un lieu vivant d’apprentissage, d’exposition, d’expression et d’interrogation sur l’art grâce à sa collection d’art contemporain, une place active où règne l’esprit “Fluxus”. Centre de Blois
Profitez des Journées européennes du patrimoine pour (re)découvrir la Fondation du doute et le Mur des mots de Ben.

Ben (Benjamin Vautier), Mur des mots, 1995
Photo : © Ville de Blois

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