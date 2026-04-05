Visite libre des collections permanentes de la Fondation du doute, Conservatoire et Fondation du doute, Blois

Informations pratiques

Visite libre des collections permanentes de la Fondation du doute 19 et 20 septembre Conservatoire et Fondation du doute Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour (re)découvrir la Fondation du doute et le Mur des mots de Ben.

Conservatoire et Fondation du doute 14 Rue de la Paix, 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254553730 http://conservatoire.agglopolys.fr Portée par l’artiste Ben, la Fondation du doute est un lieu vivant d’apprentissage, d’exposition, d’expression et d’interrogation sur l’art grâce à sa collection d’art contemporain, une place active où règne l’esprit “Fluxus”. Centre de Blois

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour (re)découvrir la Fondation du doute et le Mur des mots de Ben.

Ben (Benjamin Vautier), Mur des mots, 1995

Photo : © Ville de Blois