Visite libre du Gouffre, Le Gouffre, Blois
samedi 19 septembre 2026 · Le Gouffre · Blois
Informations pratiques
Visite libre du Gouffre 19 et 20 septembre Le Gouffre Loir-et-Cher
Accès accidenté
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le Gouffre est un bâtiment civil datant de l’époque gallo-romaine et recouvert par un édifice du XVIᵉ siècle. Il est constitué d’une cavité creusée dans la roche, profonde de 7 mètres. Celle-ci est surmontée d’un abri rectangulaire. L’accès à l’eau se fait par un escalier du XVIIIᵉ siècle. Le réservoir du Gouffre est alimenté en eau par un aqueduc naturel, taillé à même la roche (529 m). Il conduit les eaux d’infiltration du plateau de Beauce depuis le nord-ouest de la ville. L’eau du Gouffre a longtemps alimenté les fontaines de la ville. Aujourd’hui, une seule l’est encore : la fontaine Saint-Jacques, rue Denis Papin. En 1511, l’alimentation ne se fait plus correctement. Des travaux sont engagés avec le mécénat de Louis XII. Le maître fontainier Pierre de Valence est chargé d’installer ce réseau hydraulique exceptionnel. Les anciens tuyaux de plomb sont remplacés par des tuyaux de terre cuite.
Le Gouffre Rue du Gouffre 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 Ancien réservoir des eaux de la ville, le gouffre alimentait toutes les fontaines de Blois. Aujourd’hui, seule la fontaine Saint-Jacques est encore alimentée par l’eau du Gouffre.
Le Gouffre est un bâtiment civil datant de l’époque gallo-romaine et recouvert par un édifice du XVIᵉ siècle. Il est constitué d’une cavité creusée dans la roche, profonde de 7 mètres.
© Ville de Blois
À voir aussi à Blois (Loir-et-Cher)
- Portraits d’une époque : photos du studio Harcourt sous l’Occupation – Exposition, Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire, Blois 16 septembre 2026
- Visite et exposition commentée, Hôtel du Département, Blois 18 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine au Conseil Départemental de Loir-et-Cher Blois 19 septembre 2026
- Exposition Reflets Lointains, l’Asie rêvée des collectionneurs . Blois 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’ancien couvent Blois 19 septembre 2026