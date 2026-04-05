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Visite libre du musée diocésain d’art religieux, Musée diocésain d’art religieux, Blois

samedi 19 septembre 2026 · Musée diocésain d'art religieux · Blois

Visite libre du musée diocésain d’art religieux, Musée diocésain d’art religieux, Blois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée diocésain d'art religieux
Adresse
6 rue des Jacobins 41000 Blois
Ville
41000 Blois
Département
Loir-et-Cher

Visite libre du musée diocésain d’art religieux 19 et 20 septembre Musée diocésain d’art religieux Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’exposition d’œuvres religieuses, tableaux paperolles, statues, textiles et orfèvrerie.

Musée diocésain d’art religieux 6 rue des Jacobins 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 78 17 14 http://www.catholique-blois.net/diocese/services-diocesains/Culture-Art-Sacre-Tourisme/musee-dart-religieux-de-blois Installé au premier étage de l’ancien couvent des Jacobins, le musée d’art religieux présente une riche collection d’objets liturgiques et cultuels : statues, ornements, orfèvrerie et tableaux du XIVe au XIXe siècles.
Venez découvrir l’exposition d’œuvres religieuses, tableaux paperolles, statues, textiles et orfèvrerie.

© Xavier Anquetin

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