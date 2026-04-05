Visite libre du musée diocésain d’art religieux, Musée diocésain d’art religieux, Blois
samedi 19 septembre 2026 · Musée diocésain d'art religieux · Blois
Informations pratiques
Visite libre du musée diocésain d’art religieux 19 et 20 septembre Musée diocésain d’art religieux Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir l’exposition d’œuvres religieuses, tableaux paperolles, statues, textiles et orfèvrerie.
Musée diocésain d’art religieux 6 rue des Jacobins 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 78 17 14 http://www.catholique-blois.net/diocese/services-diocesains/Culture-Art-Sacre-Tourisme/musee-dart-religieux-de-blois Installé au premier étage de l’ancien couvent des Jacobins, le musée d’art religieux présente une riche collection d’objets liturgiques et cultuels : statues, ornements, orfèvrerie et tableaux du XIVe au XIXe siècles.
Venez découvrir l’exposition d’œuvres religieuses, tableaux paperolles, statues, textiles et orfèvrerie.
© Xavier Anquetin
À voir aussi à Blois (Loir-et-Cher)
- En voir et en boire de toutes les couleurs Blois 25 juillet 2026
- Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Inondations à Blois entre nature et prévention Blois 6 août 2026
- Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Embarquez avec un ornithologue Blois 5 septembre 2026
- Visite guidée Un dimanche au musée au Château Royal de Blois Blois 6 septembre 2026
- Visite et exposition commentée, Hôtel du Département, Blois 18 septembre 2026