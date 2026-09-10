Visite libre du pavillon dit d’Anne-de-Bretagne, Pavillon Anne de Bretagne, Blois

Informations pratiques

Visite libre du pavillon dit d’Anne-de-Bretagne 19 et 20 septembre Pavillon Anne de Bretagne Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Commande royale, le pavillon fut édifié au tout début du XVIᵉ siècle sous le règne de Louis XII.

Même si son usage reste encore mal connu, on peut supposer qu’il était un lieu d’agrément idéalement situé pour profiter des jardins royaux, mais aussi un lieu de dévotion. Louis XII s’y rendait régulièrement pour assister à la messe et François Ier l’utilisait comme chapelle. Après la Révolution, il fut employé comme magasin militaire avant que la Ville n’en récupère l’usage en 1889.

Après 1889, Anatole de Baudot y conduisit des travaux de restauration qui ont sensiblement transformé le pavillon, en particulier les ouvertures et les décors intérieurs.

Avec le bâtiment de l’orangerie, il constitue le dernier vestige des jardins royaux.

Pavillon Anne de Bretagne 3 avenue Jean-Laigret, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 Au cœur des anciens jardins du château, ce petit édifice de plaisance, en briques et pierres de plan centré, daté du XVIe siècle, abrite un oratoire très apprécié par la famille royale. Centre-ville de Blois, à proximité du château

Commande royale, le pavillon fut édifié au tout début du XVIᵉ siècle sous le règne de Louis XII.

© Ville de Blois, D. Lepissier