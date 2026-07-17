Visite libre : tout le monde sur le Pont Valentré, Pont Valentré, Cahors
samedi 19 septembre 2026 · Pont Valentré · Cahors
Informations pratiques
Visite libre : tout le monde sur le Pont Valentré Samedi 19 septembre, 09h00 Pont Valentré Lot
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la LPO Occitanie vous invite au pont Valentré, monument emblématique de Cahors et lieu privilégié pour observer de nombreuses espèces.
Un stand d’observation sera installé toute la journée. Des jumelles et une longue-vue seront mises à la disposition du public.
LPO Occitanie, délégation territoriale du Lot : 05 65 22 28 12.
Pont Valentré Pont Valentré, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie Plus grand pont fortifié médiéval d’Europe conservé, le pont Valentré, érigé au XIVe siècle par les consuls de la ville est le monument emblématique de la ville de Cahors.
Pour les journées du Patrimoine, la LPO Occitanie vous invite au Pont Valentré, monument incontournable de la ville de Cahors et excellent point d’observation pour de nombreuses espèces.
©Alain Fouclet
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