Visite ludique Je t’encadre, tu m’encadres Les mercredis en famille Musée de Valence Valence

Valence

Visite ludique Je t’encadre, tu m’encadres Les mercredis en famille

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

en plus du billet d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:30:00

fin : 2026-09-16 10:30:00

Date(s) :

2026-09-16

Après une découverte des portraits de la collection, place à la création !

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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

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English :

After discovering the portraits in the collection, let’s get creative!

L’événement Visite ludique Je t’encadre, tu m’encadres Les mercredis en famille Valence a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme