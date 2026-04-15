Visite ludique Je t’encadre, tu m’encadres Les mercredis en famille Musée de Valence Valence
Visite ludique Je t’encadre, tu m’encadres Les mercredis en famille Musée de Valence Valence mercredi 16 septembre 2026.
Valence
Visite ludique Je t’encadre, tu m’encadres Les mercredis en famille
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
en plus du billet d’entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:30:00
fin : 2026-09-16 10:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Après une découverte des portraits de la collection, place à la création !
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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
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English :
After discovering the portraits in the collection, let’s get creative!
L’événement Visite ludique Je t’encadre, tu m’encadres Les mercredis en famille Valence a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme
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