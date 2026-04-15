Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite ludique Je t’encadre, tu m’encadres Les mercredis en famille Musée de Valence Valence

Visite ludique Je t’encadre, tu m’encadres Les mercredis en famille Musée de Valence Valence mercredi 16 septembre 2026.

Lieu : Musée de Valence

Adresse : 4 Place des Ormeaux

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mercredi 16 septembre 2026

Fin : mercredi 16 septembre 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 4 4 4 en plus du billet d'entrée

Valence

Visite ludique Je t’encadre, tu m’encadres Les mercredis en famille

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

en plus du billet d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:30:00
fin : 2026-09-16 10:30:00

Date(s) :
2026-09-16

Après une découverte des portraits de la collection, place à la création !
  .

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80  musee@mairie-valence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After discovering the portraits in the collection, let’s get creative!

L’événement Visite ludique Je t’encadre, tu m’encadres Les mercredis en famille Valence a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Valence (Drôme)