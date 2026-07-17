Visite Lycée Jacques-Cœur, Lycée Jacques Cœur, Bourges

Informations pratiques

Visite Lycée Jacques-Cœur Samedi 19 septembre, 09h15 Lycée Jacques Cœur Cher

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:15:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:15:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Vous suivrez une visite guidée qui vous mènera de 1850 à nos jours, du petit séminaire Célestin au lycée Jacques Coeur actuels en passant par la (première) École nationale professionnelle de Jeunes Filles.

La balade s’appuiera sur des documents d’archives (photos, plans, dessins, documents et matériels pédagogiques…) et de l’architecture spectaculaire de la façade et de son jardin d’honneur, puis du cloître et de la chapelle en passant par son jardin-arboretum.

Lycée Jacques Cœur 108 Rue Jean Baffier, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 06 17 47 45 68 [{« type »: « phone », « value »: « 06 17 47 45 68 »}] Les lycées général, techno et pro Jacques Cœur occupent le site d’un ancien séminaire puis de l’École nationale professionnelle de jeunes filles. Lignes de bus gratuites, parkings autour et les ont du bâtiment.

Vous suivrez une visite guidée qui vous mènera de 1850 à nos jours.

©Archives du lycée