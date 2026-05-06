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Visite Promenade au jardin, Jardin du palais épiscopal du musée de Valence, Valence

Visite Promenade au jardin, Jardin du palais épiscopal du musée de Valence, Valence

Visite Promenade au jardin, Jardin du palais épiscopal du musée de Valence, Valence samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin du palais épiscopal du musée de Valence

Adresse : 4, place des Ormeaux, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Dans la limite des places disponibles

Visite Promenade au jardin 6 et 7 juin Jardin du palais épiscopal du musée de Valence Drôme

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:00:00+02:00

Du jardin du musée à l’oeuvre d’Hubert Robert – qui fut dessinateur des jardins du roi au 18e siècle –, cette visite vous invite à découvrir l’art des jardins.

Jardin du palais épiscopal du musée de Valence 4, place des Ormeaux, 26000 Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 79 20 80 Jardin créé au XVIIe siècle au sud du palais épiscopal, de style français, avec des massifs géométriques et symétriques. On y trouve aujourd’hui différentes variétés d’arbres : marronnier à fleurs rouges, hêtre commun, charme commun, charmille, sophora du Japon, cryptomeria du Japon, tilleul à petites feuilles, tilleul d’hiver, if commun, érable plane, érable de Norvège.
Du jardin du musée à l’oeuvre d’Hubert Robert – qui fut dessinateur des jardins du roi au 18e siècle –, cette visite vous invite à découvrir l’art des jardins.

© Musée de Valence

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