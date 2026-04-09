Visite Promenade au jardin Rendez-vous aux jardins Musée de Valence Valence

Valence

Visite Promenade au jardin Rendez-vous aux jardins

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 10:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Du jardin du musée à l’oeuvre d’Hubert Robert qui fut dessinateur des jardins du roi au 18e siècle –, cette visite vous invite à découvrir l’art des jardins.

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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

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English :

From the museum garden to the work of Hubert Robert, designer of the King?s gardens in the 18th century, this tour invites you to discover the art of gardens.

L’événement Visite Promenade au jardin Rendez-vous aux jardins Valence a été mis à jour le 2026-04-09 par Valence Romans Tourisme