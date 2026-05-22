Cahors

Visites commentées de l’exposition D’une rive à l’autre de Marc Petit

Rue Daurade Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20 2026-07-12 2026-08-29 2026-09-19

A l'occasion de l'exposition "D'une rive à l'autre" en plein air dans la ville de Cahors, venez assister à une visite commentée des œuvres par l'artiste lui-même.

A l'occasion de l'exposition "D'une rive à l'autre" en plein air dans la ville de Cahors, venez assister à une visite commentée des œuvres par l'artiste lui-même.

.

Rue Daurade Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of the open-air exhibition "D'une rive à l’autre" in the town of Cahors, come and enjoy a guided tour of the works by the artist himself.

L’événement Visites commentées de l’exposition D’une rive à l’autre de Marc Petit Cahors a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Cahors Vallée du Lot