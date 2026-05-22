Visites commentées de l’exposition D’une rive à l’autre de Marc Petit Cahors
Visites commentées de l’exposition D’une rive à l’autre de Marc Petit Cahors samedi 20 juin 2026.
Cahors
Visites commentées de l’exposition D’une rive à l’autre de Marc Petit
Rue Daurade Cahors Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20 2026-07-12 2026-08-29 2026-09-19
A l'occasion de l'exposition "D'une rive à l'autre" en plein air dans la ville de Cahors, venez assister à une visite commentée des œuvres par l'artiste lui-même.
A l'occasion de l'exposition "D'une rive à l'autre" en plein air dans la ville de Cahors, venez assister à une visite commentée des œuvres par l'artiste lui-même.
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Rue Daurade Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 91
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English :
On the occasion of the open-air exhibition "D'une rive à l’autre" in the town of Cahors, come and enjoy a guided tour of the works by the artist himself.
L’événement Visites commentées de l’exposition D’une rive à l’autre de Marc Petit Cahors a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Cahors Vallée du Lot
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