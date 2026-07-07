UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Valence

Visites de la Banque de France -Journées européennes du Patrimoine Banque de France Valence

samedi 19 septembre 2026 · Banque de France · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Banque de France
Adresse
13 boulevard Bancel
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Visites de la Banque de France -Journées européennes du Patrimoine

Banque de France 13 boulevard Bancel Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Pour la première fois, la Banque de France ouvre ses portes ! Cette journée sera l’occasion unique de découvrir notre histoire, nos missions et d’échanger avec nos équipes.
  .

Banque de France 13 boulevard Bancel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the first time ever, the Banque de France is opening its doors! This event will be a unique opportunity to learn about our history and our missions, and to talk with our teams.

L’événement Visites de la Banque de France -Journées européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Valence (Drôme)