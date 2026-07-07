Visites de la Banque de France -Journées européennes du Patrimoine Banque de France Valence

Informations pratiques

Valence

Visites de la Banque de France -Journées européennes du Patrimoine

Banque de France 13 boulevard Bancel Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Pour la première fois, la Banque de France ouvre ses portes ! Cette journée sera l’occasion unique de découvrir notre histoire, nos missions et d’échanger avec nos équipes.

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Banque de France 13 boulevard Bancel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

For the first time ever, the Banque de France is opening its doors! This event will be a unique opportunity to learn about our history and our missions, and to talk with our teams.

L’événement Visites de la Banque de France -Journées européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme