Visites de la Banque de France -Journées européennes du Patrimoine Banque de France Valence
samedi 19 septembre 2026 · Banque de France · Valence
Informations pratiques
Valence
Visites de la Banque de France -Journées européennes du Patrimoine
Banque de France 13 boulevard Bancel Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Pour la première fois, la Banque de France ouvre ses portes ! Cette journée sera l’occasion unique de découvrir notre histoire, nos missions et d’échanger avec nos équipes.
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Banque de France 13 boulevard Bancel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
For the first time ever, the Banque de France is opening its doors! This event will be a unique opportunity to learn about our history and our missions, and to talk with our teams.
L’événement Visites de la Banque de France -Journées européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme
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