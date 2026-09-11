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Visites guidées des Archives Départementales du Lot, Archives départementales Du Lot, Cahors

samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales Du Lot · Cahors

Visites guidées des Archives Départementales du Lot, Archives départementales Du Lot, Cahors

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Archives départementales Du Lot
Adresse
218 Rue des Cadourques, 46000 Cahors, France
Ville
46000 Cahors
Département
Lot
Tarif
Limité à 15 personnes par visite

Visites guidées des Archives Départementales du Lot Samedi 19 septembre, 14h00 Archives départementales Du Lot Lot

Limité à 15 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visites guidées des Archives Départementales du Lot
Comprendre les enjeux et le fonctionnement d’un service d’Archives départementales, et souligner la mission de conservation de cette institution.
Départ toutes les 30 minutes.

Archives départementales Du Lot 218 Rue des Cadourques, 46000 Cahors, France Cahors 46000 Lot Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://lot.fr/planete-lot »}]
Visites guidées des Archives Départementales du Lot

©Jean-Baptiste DOS RAMOS – Département du Lot

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