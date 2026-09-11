Visites guidées des Archives Départementales du Lot, Archives départementales Du Lot, Cahors
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales Du Lot · Cahors
Informations pratiques
Visites guidées des Archives Départementales du Lot Samedi 19 septembre, 14h00 Archives départementales Du Lot Lot
Limité à 15 personnes par visite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visites guidées des Archives Départementales du Lot
Comprendre les enjeux et le fonctionnement d’un service d’Archives départementales, et souligner la mission de conservation de cette institution.
Départ toutes les 30 minutes.
Archives départementales Du Lot 218 Rue des Cadourques, 46000 Cahors, France Cahors 46000 Lot Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://lot.fr/planete-lot »}]
Visites guidées des Archives Départementales du Lot
©Jean-Baptiste DOS RAMOS – Département du Lot
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