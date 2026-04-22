Bourges

Visites guidées la cathédrale, un monument, un quartier

Office de Tourisme Bourges Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-03

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-03

Découvrez la Cathédrale lors d’une visite guidée menée par un guide-conférencier. Explorez les grandes étapes de son histoire, la cathédrale Saint-Étienne, classée UNESCO, et une partie de son quartier

Partez à la découverte de la cathédrale Saint-Étienne et de son quartier historique lors d’une visite guidée de 1h30 accompagnée par un guide-conférencier. Véritable chef-d’œuvre de l’art gothique et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la cathédrale révèle son architecture exceptionnelle, ses vitraux remarquables et les grandes pages de son histoire.

Cette visite associe la découverte de l’édifice et des rues proches formant l’ancien quartier cathédrale. Au fil des ruelles et des places chargées d’histoire, découvrez comment la présence de la cathédrale a façonné la ville au cours des siècles. Maisons anciennes, vestiges du passé et anecdotes locales rythmeront cette promenade qui offre un regard complet sur l’un des secte

Départ garanti à partir de 2 personnes.

Durée 1h30 heures 7 .

Office de Tourisme Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 02 60

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English :

Discover the Cathedral on a guided tour led by a tour guide and lecturer. Explore the major milestones in its history, the Saint-Étienne Cathedral—a UNESCO World Heritage Site—and part of its surrounding neighborhood.

L’événement Visites guidées la cathédrale, un monument, un quartier Bourges a été mis à jour le 2026-06-24 par OT BOURGES