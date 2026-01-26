VOCALISES Echo’s Place d’Armes Belfort

Place d’Armes Hôtel de Ville Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Début : 2026-11-01 11:00:00
Un concert spatialisé où le quatuor Sedna explore le répertoire contemporain. De Francis Poulenc à David Lang en passant par les  musiques de monde  . Echo(s) offre une parenthèse éclectique et lumineuse.

Quatuor Sedna
Hannah Marandin, Sarah Nardon Sopranos
Ophélie Julien-Laferrière, Maëlle Javelot Mezzo-sopranos   .

Place d’Armes Hôtel de Ville Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté   concerts@arcanes-belfort.fr

