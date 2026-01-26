VOCALISES Echo’s Place d’Armes Belfort
VOCALISES Echo’s Place d’Armes Belfort dimanche 1 novembre 2026.
VOCALISES Echo’s
Place d’Armes Hôtel de Ville Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 11:00:00
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-11-01
Un concert spatialisé où le quatuor Sedna explore le répertoire contemporain. De Francis Poulenc à David Lang en passant par les musiques de monde . Echo(s) offre une parenthèse éclectique et lumineuse.
Quatuor Sedna
Hannah Marandin, Sarah Nardon Sopranos
Ophélie Julien-Laferrière, Maëlle Javelot Mezzo-sopranos .
Place d’Armes Hôtel de Ville Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté concerts@arcanes-belfort.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement VOCALISES Echo’s Belfort a été mis à jour le 2026-01-26 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)