VOCALISES Echo’s Place d’Armes Belfort

VOCALISES Echo’s

Place d’Armes Hôtel de Ville Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01 11:00:00

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-11-01

Un concert spatialisé où le quatuor Sedna explore le répertoire contemporain. De Francis Poulenc à David Lang en passant par les musiques de monde . Echo(s) offre une parenthèse éclectique et lumineuse.

Quatuor Sedna

Hannah Marandin, Sarah Nardon Sopranos

Ophélie Julien-Laferrière, Maëlle Javelot Mezzo-sopranos .

Place d’Armes Hôtel de Ville Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté concerts@arcanes-belfort.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement VOCALISES Echo’s Belfort a été mis à jour le 2026-01-26 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)