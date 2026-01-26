VOCALISES Kinderntotenlieder de Gustav Malher Place d’Armes Belfort

VOCALISES Kinderntotenlieder de Gustav Malher

Place d’Armes Hôtel de Ville Belfort Territoire de Belfort

Gratuit

Début : 2026-10-04 11:00:00

Une heure/une Œuvre.

Une heure pour découvrir les secrets des poèmes de Friedrich Rückert mis en musique par Malher.

Déploration tragique des enfants du poète, emportés par la maladie, épreuve qui devait frapper le couple Malher quelques années plus tard.



Le Cortège d’Orphée

Anthony Lo Papa Chant

Aglaya Zinchenko Piano .

Place d’Armes Hôtel de Ville Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté concerts@arcanes-belfort.fr

