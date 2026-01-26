VOCALISES Schubertiade : l’âme du Romantisme Place d’Armes Belfort
Place d’Armes Hôtel de Ville Belfort Territoire de Belfort
Début : 2026-12-06 11:00:00
Concert de clôture de la saison 2026 des Vocalises-Belfort.
La musique vocale de Schubert révèle une intensité intime où chaque partition devient un monde en miniature. Texte et musique se marient et transforment le poème en scène vivante, en émotion pure.
Ensemble Arcanes
Jean-Michel Montornès Direction
Céline Médard Piano .
