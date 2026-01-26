VOCALISES Schubertiade : l’âme du Romantisme Place d’Armes Belfort

VOCALISES Schubertiade : l’âme du Romantisme

Belfort

2026-12-06

2026-12-06

Concert de clôture de la saison 2026 des Vocalises-Belfort.

La musique vocale de Schubert révèle une intensité intime où chaque partition devient un monde en miniature. Texte et musique se marient et transforment le poème en scène vivante, en émotion pure.

Ensemble Arcanes

Jean-Michel Montornès Direction

Céline Médard Piano .

concerts@arcanes-belfort.fr

