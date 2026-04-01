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VRDR vs Brive Stade Georges-Pompidou Valence Valence

VRDR vs Brive Stade Georges-Pompidou Valence Valence jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Stade Georges-Pompidou Valence

Adresse : 41 RUE FERNANDEL

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Valence

VRDR vs Brive

Stade Georges-Pompidou Valence 41 RUE FERNANDEL Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 21:00:00
fin : 2026-04-23 23:00:00

Date(s) :
2026-04-23

présentée par nos partenaires , Conforto & BPI Façades
̀ , les Damiers retrouvent les Brivistes au stade Pompidou pour l’avant-dernière rencontre de la saison.
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Stade Georges-Pompidou Valence 41 RUE FERNANDEL Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 59 10  contact@vrdr.fr

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English :

presented by our partners, Conforto & BPI Façades
? the Damiers meet the Brivistes at the Stade Pompidou for the penultimate match of the season.

L’événement VRDR vs Brive Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme

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