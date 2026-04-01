VRDR vs Brive Stade Georges-Pompidou Valence Valence
VRDR vs Brive Stade Georges-Pompidou Valence Valence jeudi 23 avril 2026.
Valence
VRDR vs Brive
Stade Georges-Pompidou Valence 41 RUE FERNANDEL Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 21:00:00
fin : 2026-04-23 23:00:00
Date(s) :
2026-04-23
présentée par nos partenaires , Conforto & BPI Façades
̀ , les Damiers retrouvent les Brivistes au stade Pompidou pour l’avant-dernière rencontre de la saison.
.
Stade Georges-Pompidou Valence 41 RUE FERNANDEL Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 59 10 contact@vrdr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
presented by our partners, Conforto & BPI Façades
? the Damiers meet the Brivistes at the Stade Pompidou for the penultimate match of the season.
L’événement VRDR vs Brive Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Arts & Facs, édition anniversaire 25e édition ! Théâtre de la ville de Valence Valence 17 avril 2026
- Arts et Facs Théâtre de la ville Valence 17 avril 2026
- Enquête les fantômes de Valence RDV à la Maison des Têtes Valence 18 avril 2026
- Match de handball VDHB vs Angers SCO Handball Palais des sports Mendés-France Valence 18 avril 2026
- Visite guidée Le coeur historique de Valence RDV à la Maison des Têtes Valence 18 avril 2026