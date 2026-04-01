VRDR vs Brive Stade Georges-Pompidou Valence Valence

Valence

VRDR vs Brive

Stade Georges-Pompidou Valence 41 RUE FERNANDEL Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 21:00:00

fin : 2026-04-23 23:00:00

Date(s) :

2026-04-23

présentée par nos partenaires , Conforto & BPI Façades

̀ , les Damiers retrouvent les Brivistes au stade Pompidou pour l’avant-dernière rencontre de la saison.

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Stade Georges-Pompidou Valence 41 RUE FERNANDEL Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 59 10 contact@vrdr.fr

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English :

presented by our partners, Conforto & BPI Façades

? the Damiers meet the Brivistes at the Stade Pompidou for the penultimate match of the season.

L’événement VRDR vs Brive Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme