WALY DIA “Une heure à tuer” (auxerre) auxerrexpo Auxerre

WALY DIA “Une heure à tuer” (auxerre)

auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne

Tarif : 26 – 26 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 19:00:00

fin : 2026-03-19 22:00:00

Date(s) :

2026-03-19

Accordez-moi une heure, je me charge du reste.

Après le succès de Ensemble ou rien dont la tournée affichant complet s’est achevée

par un Zénith de Paris plein à craquer, Waly Dia est de retour sur scène avec un nouveau

one-man-show Une heure à tuer . Et il ne manque pas de choses à dire…

Waly Dia monte sur scène comme sur un ring combatif, provocateur, charmeur et plein

de malice. Son sens aigu de l’observation du monde qui nous entoure et de l’actualité

nourrissent ses punchlines aussi acides que percutantes. Une attitude et un humour sans

concession qui font sa marque de fabrique dans ses chroniques sur France Inter au côté de

Charline Vanhoenacker depuis 2020. Ses interventions au débit mitraillette n’épargnent

rien mais surtout personne, fédérant un public toujours plus large. .

